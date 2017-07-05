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«Лилль» подписал 23-летнего защитника
Сегодня, 17:01 | Источник: Твиттер ФК «Лилль» | Редакция: Максим Коджеспиров
«Лилль» объявил о подписании контракта с защитником Эдгаром Иэ. С 23-летним футболист подписан контракт сроком на пять лет. Последние полгода Эдгар Иэ провел в «Белененсеше».
Ранее сообщалось, что «Лилль» может покинуть Эдер, который входит в сферу интересов «Бешикташа».
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