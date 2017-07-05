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«Лилль» подписал 23-летнего защитника

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферы, Лилль, Белененсеш
Сегодня, 17:01 | Источник: Твиттер ФК «Лилль» | Редакция: Максим Коджеспиров

«Лилль» объявил о подписании контракта с защитником Эдгаром Иэ. С 23-летним футболист подписан контракт сроком на пять лет. Последние полгода Эдгар Иэ провел в «Белененсеше».

Ранее сообщалось, что «Лилль» может покинуть Эдер, который входит в сферу интересов «Бешикташа».

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