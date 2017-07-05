«Лилль» подписал 23-летнего защитника

«Лилль» объявил о подписании контракта с защитником Эдгаром Иэ. С 23-летним футболист подписан контракт сроком на пять лет. Последние полгода Эдгар Иэ провел в «Белененсеше».

Ранее сообщалось, что «Лилль» может покинуть Эдер, который входит в сферу интересов «Бешикташа».