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Гьян стал игроком «Кайсериспора»
Сегодня, 16:40 | Источник: ФК "Кайсериспор" | Редакция: Дмитрий Кристя
Ганский нападающий Асамоа Гьян перешел в турецкий «Кайсериспор». Контракт с 31-летним футболистом подписан по схеме «2+1».
Ранее сообщалось, что ФИФА может наказать Федерацию футбола Ганы за капитанскую повязку Гьяна с его лицом.
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