Рейтинг@Mail.ru

Гьян стал игроком «Кайсериспора»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Кайсериспор, Гьян Асамоа
Сегодня, 16:40 | Источник: ФК "Кайсериспор" | Редакция: Дмитрий Кристя

Ганский нападающий Асамоа Гьян перешел в турецкий «Кайсериспор». Контракт с 31-летним футболистом подписан по схеме «2+1».

Ранее сообщалось, что ФИФА может наказать Федерацию футбола Ганы за капитанскую повязку Гьяна с его лицом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:01 Официально «Лилль» подписал 23-летнего защитника 0
11:11 Официально Иличич перешел в «Аталанту» 0
00:25 В «Монако» оценили Лемара в 80 млн фунтов стерлингов 6
Вчера
23:47 Официально Пепе подписал контракт с «Бешикташем» 20
22:53 Официально «Аугсбург» подписал Кордову и Грегоритча 1
22:42 Официально «Хаддерсфилд» подписал игрока сборной США 1
22:23 Официально «Сельта» выкупила Хосабеда у «Фулхэма» 0
22:12 Официально Тошич покинул ЦСКА 264
21:25 Официально Шарлес сменил «Малагу» на «Эйбар» 0
20:17 Ляказетт успешно прошел медосмотр в «Арсенале» 12
все материалы по этой теме
Турниры