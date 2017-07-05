Гьян стал игроком «Кайсериспора»

Ганский нападающий Асамоа Гьян перешел в турецкий «Кайсериспор». Контракт с 31-летним футболистом подписан по схеме «2+1».

Ранее сообщалось, что ФИФА может наказать Федерацию футбола Ганы за капитанскую повязку Гьяна с его лицом.