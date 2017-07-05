«Реал» хочет подписать защитника «Реал Сосьедада» Одриосолу

«Реал» нацелился на защитника «Реал Сосьедада» Альваро Одриосолу, который также входит в сферу интересов «Барселоны». Действующий контракт Одриосолы с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2021 года. В соглашении прописана сумма отступных за игрока в размере 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Одриосола сыграл в 15 матчах чемпионата Испании, в которых отдал пять голевых передач.