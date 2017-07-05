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«Реал» хочет подписать защитника «Реал Сосьедада» Одриосолу

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Реал Сосьедад, Альваро Одриосола
Сегодня, 22:32 | Источник: Marca.com | Редакция: Максим Коджеспиров

«Реал» нацелился на защитника «Реал Сосьедада» Альваро Одриосолу, который также входит в сферу интересов «Барселоны». Действующий контракт Одриосолы с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2021 года. В соглашении прописана сумма отступных за игрока в размере 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Одриосола сыграл в 15 матчах чемпионата Испании, в которых отдал пять голевых передач.

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