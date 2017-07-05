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Вратарь «Сток Сити» Батлэнд намекнул на уход из клуба

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Сток Сити, Батлэнд Джек
Сегодня, 22:27 | Источник: Talksport.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

Вратарь «Сток Сити» Джек Батлэнд планирует в это межсезонье сменить команду.

«Я хочу играть в Лиге чемпионов и выигрывать трофеи. У меня есть определенные амбиции. Безусловно, если мне поступит хорошее предложение, то я обязательно его рассмотрю», - сказал вратарь.

Напомним, что накануне «Сток Сити» подписал 18-летнего защитника Джоша Таймона.

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