Источник: «В ближайшие часы „Атлетико“ объявит о подписании Диего Косты»

Мадридский «Атлетико» в ближайшее время оформит трансфер нападающего «Челси» Диего Косты, утверждают в Испании.

По информации журналиста издания AS Ману Сайнца, это случится уже сегодня или завтра:

«В ближайшие часы „Атлетико“ официально объявит о подписании Диего Косты».