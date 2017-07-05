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Источник: «В ближайшие часы „Атлетико“ объявит о подписании Диего Косты»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Челси, Коста Диего
Сегодня, 22:08 | Источник: твиттер Ману Сайнца | Редакция: Антон Белюсь
Мадридский «Атлетико» в ближайшее время оформит трансфер нападающего «Челси» Диего Косты, утверждают в Испании.
По информации журналиста издания AS Ману Сайнца, это случится уже сегодня или завтра:
«В ближайшие часы „Атлетико“ официально объявит о подписании Диего Косты».
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