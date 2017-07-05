Гюндоган намерен полностью восстановиться до старта предсезонки «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, возобновивший тренировки после перенесенной операции на коленном суставе, рассказал, как он набирает форму:

«Все проходит хорошо. Я упорно тренируюсь. Хотя в одиночку делать это непросто, ведь сейчас в расположении клуба никого нет: я приступил к тренировкам на 2 недели раньше, ведь знаю, что мне это необходимо.

Жду, пока одноклубники выйдут из отпуска, и тогда, вероятно, я смогу делать в общей группе кое-какие упражнения. А еще пару недель спустя, надеюсь, смогу работать в полную силу и, конечно же, принимать участие в матчах».