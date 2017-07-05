Халк: «ЧМ-2018 будет потрясающим»

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк считает, что чемпионат мира по футболу в России будет потрясающим.

«В России пройдет потрясающий чемпионат мира. Если мне предоставится возможность, то я бы с удовольствием вернулся бы в Россию. Для меня это был бы особенный момент», - сказал Халк.

Напомним, что Халк на данный момент отбывает двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Китая за поддержку Оскара.