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Халк: «ЧМ-2018 будет потрясающим»
Сегодня, 21:59 | Источник: cnn.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк считает, что чемпионат мира по футболу в России будет потрясающим.
«В России пройдет потрясающий чемпионат мира. Если мне предоставится возможность, то я бы с удовольствием вернулся бы в Россию. Для меня это был бы особенный момент», - сказал Халк.
Напомним, что Халк на данный момент отбывает двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Китая за поддержку Оскара.
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