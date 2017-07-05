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Бартомеу: «Месси продлил контракт, а это значит, что у „Барсы“ всё хорошо и будет хорошо»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Месси Лионель, Бартомеу Хосеп
Сегодня, 20:30 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился радостью после того, как стало известно, что лидер команды Лионель Месси продлит контракт с клубом:

«Лично я всегда был убежден в том, что он продлит контракт с клубом еще на четыре года.

Это отличные новости не только для болельщиков „Барселоны“, но и для футбольного мира в целом.

То, что Лионель останется в клубе еще на четыре года, значит, что у нас все хорошо и будет хорошо. Мы рады за Месси и за „Барселону“».

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