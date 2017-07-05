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Монтелла: «Наша цель - попадание в Лигу чемпионов»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Милан, Монтелла Винченцо
Сегодня, 21:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Наша задача на предстоящий сезон - попасть в Лигу чемпионов. У нас серьезные конкуренты, но я считаю, что нам по силам это сделать. Нам есть куда прибавлять», - сказал Монтелла.

Напомним, Монтелла в мае продлил контракт с «Миланом» до лета 2019 года.

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