Монтелла: «Наша цель - попадание в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Наша задача на предстоящий сезон - попасть в Лигу чемпионов. У нас серьезные конкуренты, но я считаю, что нам по силам это сделать. Нам есть куда прибавлять», - сказал Монтелла.

Напомним, Монтелла в мае продлил контракт с «Миланом» до лета 2019 года.