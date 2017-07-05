30
Монтелла: «Наша цель - попадание в Лигу чемпионов»
Сегодня, 21:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Наша задача на предстоящий сезон - попасть в Лигу чемпионов. У нас серьезные конкуренты, но я считаю, что нам по силам это сделать. Нам есть куда прибавлять», - сказал Монтелла.
Напомним, Монтелла в мае продлил контракт с «Миланом» до лета 2019 года.
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через
p.s-Райола всячески отговаривал на сегодняшней встречи отца Джиджи от продления контракта.
пы.сы-А Фергюсон:«Почему никто не мог признать неоспоримый талант Погба? У него был плохой агент. Мешок с дер************мом. Погба был нам хорошо известен, мы знали, что это за игрок. Мы предложили ему лучший контракт», – цитирует Фергюсона The Independent.