Алькантара: «У „Баварии“ нет необходимости тратить на трансферы огромные деньги»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара считает, что мюнхенский клуб может обойтись без дорогостоящих подписаний:

«Нет необходимости тратить на трансферы такие огромные деньги, ведь в мире полно талантливых игроков, которые стоят недорого. Это стиль „Баварии“: подписывать игроков и развивать их в клубе через тренировки.

Думаю, „Бавария“ всегда выделялась тем, что в клубе нет игрока, который явно сильнее остальных. В команде все хотят показывать свой максимум, но на первом плане у нас характер и сплоченность».