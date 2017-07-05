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Алькантара: «У „Баварии“ нет необходимости тратить на трансферы огромные деньги»
Сегодня, 20:42 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара считает, что мюнхенский клуб может обойтись без дорогостоящих подписаний:
«Нет необходимости тратить на трансферы такие огромные деньги, ведь в мире полно талантливых игроков, которые стоят недорого. Это стиль „Баварии“: подписывать игроков и развивать их в клубе через тренировки.
Думаю, „Бавария“ всегда выделялась тем, что в клубе нет игрока, который явно сильнее остальных. В команде все хотят показывать свой максимум, но на первом плане у нас характер и сплоченность».
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