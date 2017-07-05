30
Хёнесс: «Дуглас Коста уйдёт, если за него заплатят запрошенную нами сумму»
Сегодня, 21:31 | Источник: sbnation.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Баварии» Ули Хенесс дал понять, что мюнхенский клуб готов расстаться со своим вингером Дугласом Костой, но за хорошие деньги:
«Если какой-либо клуб заплатит запрошенную Румменигге сумму за Косту, то Дуглас уйдет.
Мы заплатили за него большие деньги, а вернуть хотим еще больше.
Но если Коста не подпишет контракт с другим клубом, то останется в „Баварии“ и начнет сезон с нами».
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через