Хёнесс: «Дуглас Коста уйдёт, если за него заплатят запрошенную нами сумму»

Президент «Баварии» Ули Хенесс дал понять, что мюнхенский клуб готов расстаться со своим вингером Дугласом Костой, но за хорошие деньги:

«Если какой-либо клуб заплатит запрошенную Румменигге сумму за Косту, то Дуглас уйдет.

Мы заплатили за него большие деньги, а вернуть хотим еще больше.

Но если Коста не подпишет контракт с другим клубом, то останется в „Баварии“ и начнет сезон с нами».