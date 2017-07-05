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Хёнесс: «Дуглас Коста уйдёт, если за него заплатят запрошенную нами сумму»

Соккер.Ру // Германия. Вторая Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Коста Дуглас
Сегодня, 21:31 | Источник: sbnation.com | Редакция: Антон Белюсь

 Президент «Баварии» Ули Хенесс дал понять, что мюнхенский клуб готов расстаться со своим вингером Дугласом Костой, но за хорошие деньги:

«Если какой-либо клуб заплатит запрошенную Румменигге сумму за Косту, то Дуглас уйдет.

Мы заплатили за него большие деньги, а вернуть хотим еще больше.

Но если Коста не подпишет контракт с другим клубом, то останется в „Баварии“ и начнет сезон с нами».

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