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МЮ следит за Вайглем

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Ман Юнайтед, Вайгль Юлиан
Сегодня, 01:02 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юлиана Вайгля, утверждают в Англии.

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо назвал руководству клуба игроков, которых он хотел бы видеть в центре поля команды. Это Эрик Дайер из «Тоттенхэма» и Неманья Матич из «Челси», однако «шпоры» не желают расставаться с одним из своих лидеров, а «синие» готовы отпустить Матича лишь в случае подписания хавбека «Монако» Тьему Бакайоко, чего еще не случилось.

По слухам, запасным вариантом для МЮ является 21-летний Вайгль, который из-за травмы лодыжки появится на поле не раньше середины сентября

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