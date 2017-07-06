МЮ следит за Вайглем

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юлиана Вайгля, утверждают в Англии.

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо назвал руководству клуба игроков, которых он хотел бы видеть в центре поля команды. Это Эрик Дайер из «Тоттенхэма» и Неманья Матич из «Челси», однако «шпоры» не желают расставаться с одним из своих лидеров, а «синие» готовы отпустить Матича лишь в случае подписания хавбека «Монако» Тьему Бакайоко, чего еще не случилось.

По слухам, запасным вариантом для МЮ является 21-летний Вайгль, который из-за травмы лодыжки появится на поле не раньше середины сентября.