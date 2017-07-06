Руни может стать частью сделки по переходу Лукаку в МЮ

«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» могут устроить размен нападающими.

По информации английских СМИ, «красные дьяволы» надеются переманить форварда «ирисок» Ромелу Лукаку на «Олд Траффорд», отправив в обратном направлении своего капитана Уэйна Руни.

В «Эвертоне», чьим воспитанником является Руни, хотели бы вернуть футболиста в свои ряды: накануне председатель правления мерсисайдского клуба Билл Кенрайт встречался с агентом игрока и обсуждал возможный переход последнего.

«Ириски» оценивают Лукаку в 100 млн фунтов, поэтому в МЮ рассчитывают, что трансфер Руни поможет им получить скидку на бельгийца.

Напомним, что в услугах Лукаку также заинтересован «Челси».