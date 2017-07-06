«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложит «Боруссии» 70 млн евро за Обамеянга

По информации немецких СМИ, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не оставляет попыток заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Сообщается, что китайский клуб увеличит свое предложение «шмелям» до 70 млн евро.

Самому габонцу предложен контракт с ежегодным окладом в 20 млн евро в год.

Ранее появилась информация о том, что боссы «Боруссии» позволят Обамеянгу покинуть клуб не позднее 26 июля, когда начнется предсезонная подготовка.