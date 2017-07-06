Рейтинг@Mail.ru

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложит «Боруссии» 70 млн евро за Обамеянга

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Тяньцзинь Ц, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 00:23 | Источник: Bild.de | Редакция: Антон Белюсь

По информации немецких СМИ, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не оставляет попыток заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Сообщается, что китайский клуб увеличит свое предложение «шмелям» до 70 млн евро.

Самому габонцу предложен контракт с ежегодным окладом в 20 млн евро в год.

Ранее появилась информация о том, что боссы «Боруссии» позволят Обамеянгу покинуть клуб не позднее 26 июля, когда начнется предсезонная подготовка.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:45 Слухи Руни может стать частью сделки по переходу Лукаку в МЮ 0
Вчера
23:32 «Лейпциг» хочет подписать 20-летнего форварда ПСЖ 0
22:32 Слухи «Реал» хочет подписать защитника «Реал Сосьедада» Одриосолу 3
22:27 Вратарь «Сток Сити» Батлэнд намекнул на уход из клуба 5
22:08 Слухи Источник: «В ближайшие часы „Атлетико“ объявит о подписании Диего Косты» 15
19:45 «Арсенал» готов заплатить за Куадрадо требуемые 25 миллионов евро 5
18:55 «Халл Сити» Слуцкого хочет подписать форварда «Кардифф Сити» 1
18:14 Слухи «Уотфорд» намерен купить у «Челси» Чалобу 1
13:25 Слухи Венгер наложил вето на переход Бельерина в «Барселону» 28
12:01 Слухи Бакка намерен выступать в «Марселе» 0
все материалы по этой теме
Турниры