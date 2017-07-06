30
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложит «Боруссии» 70 млн евро за Обамеянга
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Тяньцзинь Ц, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 00:23 | Источник: Bild.de | Редакция: Антон Белюсь
По информации немецких СМИ, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не оставляет попыток заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.
Сообщается, что китайский клуб увеличит свое предложение «шмелям» до 70 млн евро.
Самому габонцу предложен контракт с ежегодным окладом в 20 млн евро в год.
Ранее появилась информация о том, что боссы «Боруссии» позволят Обамеянгу покинуть клуб не позднее 26 июля, когда начнется предсезонная подготовка.
Другие материалы по теме:
Вчера
18:14 Слухи «Уотфорд» намерен купить у «Челси» Чалобу 1
12:01 Слухи Бакка намерен выступать в «Марселе» 0
60
Или войдите через