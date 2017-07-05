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«Лейпциг» хочет подписать 20-летнего форварда ПСЖ
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, РБ Лейпциг, ПСЖ, Огюстен Жан-Кевин
Вчера, 23:32 | Источник: Bild.de | Редакция: Максим Коджеспиров
«Лейпциг» нацелился на 20-летнего форварда ПСЖ Жана-Кевена Огюстена. Стороны уже провели предварительные переговоры по поводу трансфера футболиста. Ожидается, что «Лейпциг» заплатит за Огюстена 13 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Лейпциг» подписал полузащитника «Зальцбурга» Конрада Лаймера.
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