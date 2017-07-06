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Дель Пьеро: «Хотелось бы, чтобы 10-й номер в „Ювентусе“ взял Дибала»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Ювентус, Дель Пьеро Алессандро, Дибала Пауло
Сегодня, 01:43 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Павел Молочный

Легендарный нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил желание, чтобы нынешний форвард «Старой синьоры» Пауло Дибала взял себе 10-й игровой номер:

«Не видеть в „Ювентусе“ футболиста с 10-м номером на спине – это странно. В „Ювентусе“ „десятка“ – это не просто число. Под этим номером играли Сивори, Платини, Баджо… Я бы хотел, чтобы Дибала взял себе 10-й номер, но ему нравится играть под 21-м. Хотя у этого номера тоже есть своя клубная история».

Ранее Дибала заявил, что хочет стать символом «бьянконери», а Дель Пьеро является для него примером для подражания.

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