Дель Пьеро: «Хотелось бы, чтобы 10-й номер в „Ювентусе“ взял Дибала»

Легендарный нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил желание, чтобы нынешний форвард «Старой синьоры» Пауло Дибала взял себе 10-й игровой номер:

«Не видеть в „Ювентусе“ футболиста с 10-м номером на спине – это странно. В „Ювентусе“ „десятка“ – это не просто число. Под этим номером играли Сивори, Платини, Баджо… Я бы хотел, чтобы Дибала взял себе 10-й номер, но ему нравится играть под 21-м. Хотя у этого номера тоже есть своя клубная история».

Ранее Дибала заявил, что хочет стать символом «бьянконери», а Дель Пьеро является для него примером для подражания.