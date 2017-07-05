Президент «Трабзонспора»: «Мы договорились с „Интером“ по трансферу Меделя»

Президент «Трабзонспора» Мухаррем Уста сообщил, что турецкий клуб согласовал с «Интером» трансфер защитника «нерадзурри» Гари Меделя, на которого, по слухам, также претендуют «Зенит» и ЦСКА. При этом «Трабзонспор» еще не договорился о переходе с самим чилийцем.

«Мы договорились с „Интером“ по трансферу Меделя.

Сегодня мы начали переговоры с окружением игрока. С „Интером“ мы уже уладили все вопросы. Если Медель откажется переходить к нам, то у нас есть две альтернативы».