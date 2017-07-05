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Президент «Трабзонспора»: «Мы договорились с „Интером“ по трансферу Меделя»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Трабзонспор, Интер, Медель Гари
Вчера, 23:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Трабзонспора» Мухаррем Уста сообщил, что турецкий клуб согласовал с «Интером» трансфер защитника «нерадзурри» Гари Меделя, на которого, по слухам, также претендуют «Зенит» и ЦСКА. При этом «Трабзонспор» еще не договорился о переходе с самим чилийцем.

«Мы договорились с „Интером“ по трансферу Меделя.

Сегодня мы начали переговоры с окружением игрока. С „Интером“ мы уже уладили все вопросы. Если Медель откажется переходить к нам, то у нас есть две альтернативы».

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