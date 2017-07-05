Агент: «Туран останется в „Барселоне“»

Агент полузащитника «Барселоны» Арды Турана настаивает на том, что этим летом игрок не будет менять клубную прописку:

«Арда останется в „Барселоне“. У него еще три года по действующему контракту с клубом.

12 июля он присоединится к команде. Никакой новой информации по этому вопросу нет».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предлагает «Барселоне» 30 млн евро за Турана.