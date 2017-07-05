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Агент: «Туран останется в „Барселоне“»
Вчера, 23:20 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь
Агент полузащитника «Барселоны» Арды Турана настаивает на том, что этим летом игрок не будет менять клубную прописку:
«Арда останется в „Барселоне“. У него еще три года по действующему контракту с клубом.
12 июля он присоединится к команде. Никакой новой информации по этому вопросу нет».
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предлагает «Барселоне» 30 млн евро за Турана.
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