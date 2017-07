Легендарный нападающий «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона стал почётным гражданином Неаполя. Торжественная церемония прошла на центральной городской площади Пьяцца-дель-Плебишито, бывший футболист получил официальный документ о присвоении ему почётного статуса.

В составе «Наполи» Марадона провёл 259 матчей, забил 115 голов, вместе с клубом завоевал два титула чемпиона Италии, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.

«Я чувствовал себя неаполитанцем уже тогда, когда только приехал сюда. Нигде меня не принимали так же тепло, как в Неаполе. Хочу поблагодарить и тех, кто не хотел, чтобы я стал почётным гражданином города. Это значит, что всё можно решить демократическим путём. Но я хочу доказать, что кое-что для этого города я всё же сделал», — сказал Марадона.

Maradona is OFFICIALLY a citizen of Napoli 💙

«I felt Napolitano since the first day I arrived» pic.twitter.com/5jmaqyeqYX

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 5 июля 2017 г.