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«Фиорентина» презентовала форму на сезон-2017/18

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Фиорентина
Сегодня, 21:30 | Источник: Твиттер ФК "Фиорентина" | Редакция: Максим Коджеспиров

«Фиорентина» показала форму на новый сезон. Домашняя форма выполнена в традиционном фиолетовом цвете, гостевая – в белом. Напомним, «Фиорентину» выставили на продажу за 300 миллионов евро.

 

 

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