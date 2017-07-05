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«Фиорентина» презентовала форму на сезон-2017/18
Сегодня, 21:30 | Источник: Твиттер ФК "Фиорентина" | Редакция: Максим Коджеспиров
«Фиорентина» показала форму на новый сезон. Домашняя форма выполнена в традиционном фиолетовом цвете, гостевая – в белом. Напомним, «Фиорентину» выставили на продажу за 300 миллионов евро.
Le Maglie ufficiali della Stagione 2017/2018! ⚜️#ForzaViola #4Quartieri1CuoreViola pic.twitter.com/MaugVIxayk
— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 5 июля 2017 г.
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