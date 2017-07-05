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Модрич выступил в хорватском суде
Сегодня, 17:15 | Источник: Nytimes.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Хавбек «Реала» Лука Модрич выступил в суде в Хорватии по делу о даче ложных показаний, когда он выступал в роли свидетеля по делу о финансовых махинациях хорватского футбольного деятеля Здравко Мамича.
«Я нахожусь здесь, чтобы сказать правду, как делал это ранее. Моя совесть чиста», - сказал Модрич.
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