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Модрич выступил в хорватском суде

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал, Модрич Лука
Сегодня, 17:15 | Источник: Nytimes.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Хавбек «Реала» Лука Модрич выступил в суде в Хорватии по делу о даче ложных показаний, когда он выступал в роли свидетеля по делу о финансовых махинациях хорватского футбольного деятеля Здравко Мамича.

«Я нахожусь здесь, чтобы сказать правду, как делал это ранее. Моя совесть чиста», - сказал Модрич.

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