Модрич выступил в хорватском суде

Хавбек «Реала» Лука Модрич выступил в суде в Хорватии по делу о даче ложных показаний, когда он выступал в роли свидетеля по делу о финансовых махинациях хорватского футбольного деятеля Здравко Мамича.

«Я нахожусь здесь, чтобы сказать правду, как делал это ранее. Моя совесть чиста», - сказал Модрич.