«Рейнджерс» вылетел из Лиги Европы от люксембургского клуба

Шотландский «Рейнджерс» неожиданно на ранней стадии завершил выступление в отборе Лиги Европы. Команда из Глазго уже в первом квалификационном раунде уступила «Нидеркорн» из Люксембурга со счетом 0:2, а поскольку в первом матче шотландцы выиграли лишь 1:0, то вылетели из турнира.

Напомним, что возглавляет «Рейнджерс» с марта 2017 года португалец Педру Кашинья.