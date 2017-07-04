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«Рейнджерс» вылетел из Лиги Европы от люксембургского клуба

Матч: НидеркорнНидеркорн2 : 0РейнджерсРейнджерс
Соккер.Ру // Лига Европы 2017/2018, Заграница: события
Сегодня, 22:47 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Шотландский «Рейнджерс» неожиданно на ранней стадии завершил выступление в отборе Лиги Европы. Команда из Глазго уже в первом квалификационном раунде уступила «Нидеркорн» из Люксембурга со счетом 0:2, а поскольку в первом матче шотландцы выиграли лишь 1:0, то вылетели из турнира.

Напомним, что возглавляет «Рейнджерс» с марта 2017 года португалец Педру Кашинья.

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