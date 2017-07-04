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«Рейнджерс» вылетел из Лиги Европы от люксембургского клуба
Сегодня, 22:47 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Шотландский «Рейнджерс» неожиданно на ранней стадии завершил выступление в отборе Лиги Европы. Команда из Глазго уже в первом квалификационном раунде уступила «Нидеркорн» из Люксембурга со счетом 0:2, а поскольку в первом матче шотландцы выиграли лишь 1:0, то вылетели из турнира.
Напомним, что возглавляет «Рейнджерс» с марта 2017 года португалец Педру Кашинья.
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