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Бекхэм, Ибрагимович и Роналдиньо вошли в Зал славы ПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: события, ПСЖ, Бекхэм Дэвид, Ибрагимович Златан, Роналдиньо
Сегодня, 18:35 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
ПСЖ объявил о создании клубного Зала славы. В него включены 20 игроков, включая Дэвида Бекхэма, Златана Ибрагимовича и Роналдиньо.
Полностью список участников Зала славы ПСЖ выглядит следующим образом:
Златан Ибрагимович, Дэвид Бекхэм, Роналдиньо, Джей-Джей Окоча, Джордж Веа, Дивид Жинола, Рикарду Гомес, Валду Филью, Раи, Бернар Лама, Доминик Рошто, Луис Фернандес, Сафет Сушич, Карлос Бьянки, Жан-Марк Пилорже, Мустафа Далеб, Жан-Пьер Дольяни, Жан Джоркаефф, Доминик Батеней и Педру Паулета.
Напомним, ПСЖ на данный момент ведет борьбу за игрока «Монако» Килиана Мбаппе.
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