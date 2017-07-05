Бекхэм, Ибрагимович и Роналдиньо вошли в Зал славы ПСЖ

ПСЖ объявил о создании клубного Зала славы. В него включены 20 игроков, включая Дэвида Бекхэма, Златана Ибрагимовича и Роналдиньо.

Полностью список участников Зала славы ПСЖ выглядит следующим образом:

Златан Ибрагимович, Дэвид Бекхэм, Роналдиньо, Джей-Джей Окоча, Джордж Веа, Дивид Жинола, Рикарду Гомес, Валду Филью, Раи, Бернар Лама, Доминик Рошто, Луис Фернандес, Сафет Сушич, Карлос Бьянки, Жан-Марк Пилорже, Мустафа Далеб, Жан-Пьер Дольяни, Жан Джоркаефф, Доминик Батеней и Педру Паулета.

Напомним, ПСЖ на данный момент ведет борьбу за игрока «Монако» Килиана Мбаппе.