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Шалимов: «Удовлетворены игрой с „Копенгагеном“, всё идёт по плану»

Матч: КопенгагенКопенгаген0 : 0КраснодарКраснодар
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: тренеры, Шалимов Игорь , Вандерсон Масиэль
Сегодня, 05:05 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в товарищеском матче на предсезонном сборе в Австрии:

«Мы в последние два дня сбросили нагрузки, перешли на одноразовые тренировки, сегодня это было видно. Ребята были чуть посвежее, качество игры было лучше, чем с румынской командой в предыдущем матче. „Краснодар“, учитывая, что „Копенгагену“ через неделю уже играть в Лиге чемпионов, имел много моментов. Могли во втором тайме, как и в первом, пропустить гол. Но в целом довольны, что без травм, радует, что выдержал всю игру Вандерсон. В общем игрой удовлетворены, всё идёт по плану».

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