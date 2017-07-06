Шалимов: «Удовлетворены игрой с „Копенгагеном“, всё идёт по плану»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в товарищеском матче на предсезонном сборе в Австрии:

«Мы в последние два дня сбросили нагрузки, перешли на одноразовые тренировки, сегодня это было видно. Ребята были чуть посвежее, качество игры было лучше, чем с румынской командой в предыдущем матче. „Краснодар“, учитывая, что „Копенгагену“ через неделю уже играть в Лиге чемпионов, имел много моментов. Могли во втором тайме, как и в первом, пропустить гол. Но в целом довольны, что без травм, радует, что выдержал всю игру Вандерсон. В общем игрой удовлетворены, всё идёт по плану».