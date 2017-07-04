Черчесов пояснил выход Шишкина в стартовом составе в матче с Португалией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил появление защитника Романа Шишкина в стартовом составе команды в матче 2-го тура группового этапа Кубка Конфедераций против Португалии (0:1):

«Во-первых, Роман провёл 90 минут против Чили – правда, на другой позиции. Во-вторых, в „Краснодаре“ всю весну он выступал именно в опорной зоне. Против Португалии мы нуждались в человеке, который качественно играет в обороне, эффективно распоряжается мячом и может немного разгрузить от оборонительных действий Глушакова. Нам было важно, чтобы Денис мог эффективно использовать свои качества при атакующих действиях, наносить дальние удары.

Замену Шишкина в перерыве трактовали как исправление тренером своей ошибки? Странная трактовка. По ходу матча тренеру приходится делать замены, чтобы влиять на ход игры, – это нормально. Я заменил Шишкина потому, что требовалось усилить атаку. Не случись гола на 8-й минуте, ситуация на поле складывалась бы иначе».

Напомним, вчера Шишкин подписал трёхлетний контракт с «Краснодаром».