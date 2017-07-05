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Аленичев: «Осталось чувство недосказанности после „Спартака“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Спартак М, Аленичев Дмитрий
Сегодня, 08:36 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев вспомнил о своей работе в «Спартаке», который он покинул после первого тура сезона-2016/17.

«Ни о чем не жалею. Если отмотать время назад, не изменил бы решение о работе в „Спартаке“. Попал в тот момент, когда команде была крайне необходима перестройка, чем я и занимался. Если помните, когда я пришел, клуб покинула большая группа игроков, человек восемь-девять. Были футболисты, которые плыли по течению. Им казалось неважным, сколько матчей за сезон они проведут. Были и те, кто абсолютно не соответствовал моему пониманию игры.

Конечно, осталось чувство недосказанности, я же не собирался уходить. Летом руководство „Спартака“ по моей просьбе приобрело Фернандо и Рому Зобнина. Кстати, эти два футболиста сыграли ключевую роль в победе „Спартака“. С помощью них я намеревался изменить стиль игры по сравнению с тем, что было в предыдущем сезоне. Раньше была тройка Глушаков, Ромуло, Зотов. Но я прекрасно понимал, что сочетание Фернандо – Глушаков – Зобнин – совсем другое взаимодействие в центре поля. В лучшую сторону, естественно. К сожалению, поработать не получилось, хотя я собирался делать акцент именно на этих ребятах».

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