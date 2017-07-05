Аленичев: «Осталось чувство недосказанности после „Спартака“»
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев вспомнил о своей работе в «Спартаке», который он покинул после первого тура сезона-2016/17.
«Ни о чем не жалею. Если отмотать время назад, не изменил бы решение о работе в „Спартаке“. Попал в тот момент, когда команде была крайне необходима перестройка, чем я и занимался. Если помните, когда я пришел, клуб покинула большая группа игроков, человек восемь-девять. Были футболисты, которые плыли по течению. Им казалось неважным, сколько матчей за сезон они проведут. Были и те, кто абсолютно не соответствовал моему пониманию игры.
Конечно, осталось чувство недосказанности, я же не собирался уходить. Летом руководство „Спартака“ по моей просьбе приобрело Фернандо и Рому Зобнина. Кстати, эти два футболиста сыграли ключевую роль в победе „Спартака“. С помощью них я намеревался изменить стиль игры по сравнению с тем, что было в предыдущем сезоне. Раньше была тройка Глушаков, Ромуло, Зотов. Но я прекрасно понимал, что сочетание Фернандо – Глушаков – Зобнин – совсем другое взаимодействие в центре поля. В лучшую сторону, естественно. К сожалению, поработать не получилось, хотя я собирался делать акцент именно на этих ребятах».
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Мямли героями не становятся, не успевают из-за недосказанности. Решительные всегда на шаг впереди.
Аленичен, ты так бы ничего и не досказал!!! Не ври ни себе, ни людям
На вашу троицу было больно смотреть, когда вас показывали операторы
во время матчей Спартака... С такими лицами чемпионаты не выигрывают
Не тянешь ты,Дима,на уровень тренера лучшего клуба России. Пока точно не тянешь.
дима, пойми - ты хороший специалист. ты умеешь ставить игру в атаке, с этим не поспорить. но ты не главный тренер. слишком мягкий, без эмоций, не авторитет. в роли узкоспециализированного тренера был бы одним из лучшим. а так, увы...