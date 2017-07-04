Евдокимов: «Через пару дней отправлюсь на стажировку в английский клуб»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал слухи об интересе со стороны российских клубов, а также отметил, что открыт для конкретных предложений:

«Была ли конкретика по вариантам с „Рубином“ и „Крыльями Советов“? В моём понимании конкретика – это официально предложенный контракт. Такого не было. Несколько клубов интересовались, звонили, спрашивали о моём желании. Но ничего официального не было. В „Рубине“ произошли серьёзные изменения в руководстве этим летом. Ни с кем из новых руководителей я не разговаривал.

Сейчас у меня фактически заканчиваются последние дни отпуска. Через пару дней я отправлюсь на стажировку в один из английских клубов. В целом, я открыт для предложений и готов рассмотреть конкретные варианты».