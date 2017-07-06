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Агент: «У Пепе были предложения от „Интера“, ПСЖ и „Ювентуса“»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, ПСЖ, Интер, Ювентус, Бешикташ, Пепе
Сегодня, 07:55 | Источник: ntvspor.net | Редакция: Павел Молочный

Экс-защитник «Реала» Пепе, подписавший контракт с «Бешикташем», мог продолжить карьеру в ПСЖ, «Интере» или «Ювентусе». Об этом сообщил агент 34-летнего игрока сборной Португалии Ахмет Булут:

«Переговоры с „Бешикташем“ длились три месяца. Заполучить Пепе пытались „Интер“ и ПСЖ, а „Ювентус“ сделал попытку осуществить переход в последние минуты, но мы к тому моменту уже находились в той точке, когда от перехода в „Бешикташ“ отказаться уже не могли».

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