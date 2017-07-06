Агент: «У Пепе были предложения от „Интера“, ПСЖ и „Ювентуса“»

Экс-защитник «Реала» Пепе, подписавший контракт с «Бешикташем», мог продолжить карьеру в ПСЖ, «Интере» или «Ювентусе». Об этом сообщил агент 34-летнего игрока сборной Португалии Ахмет Булут:

«Переговоры с „Бешикташем“ длились три месяца. Заполучить Пепе пытались „Интер“ и ПСЖ, а „Ювентус“ сделал попытку осуществить переход в последние минуты, но мы к тому моменту уже находились в той точке, когда от перехода в „Бешикташ“ отказаться уже не могли».