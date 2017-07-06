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Россия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Рейтинги, Россия, Германия, Бразилия, Аргентина, Чили, Польша, Португалия, Швейцария, Колумбия, Франция, Бельгия
Сегодня, 11:33 | Источник: FIFA.com | Редакция: Сергей Иванов
ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Россия поднялась на одну позицию: с 63-й на 62-ю. Лидером рейтинга стала Германия, поднявшаяся с третьей позиции.
Рейтинг ФИФА на июль 2017 года:
1. (3*) Германия — 1609 очка
2. (1) Бразилия — 1603
3. (2) Аргентина — 1413
4. (8) Португалия — 1332
5. (9) Швейцария — 1329
6. (10) Польша – 1319
7. (4) Чили – 1250
8. (5) Колумбия – 1208
9. (6) Франция – 1199
10. (7) Бельгия — 1194…
62. (63) Россия — 590
* - место в предыдущем рейтинге
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60
Или войдите через
4 наших победы и одна ничья,с разницей голов 13 - 4 )
А они сейчас на 5-м месте,так вот и вопрос,к чему рейтинг )
Наших парней от Души поздравляю с 62.)))
а сборная слабее нашей однозначно,пусть сыграют
с нашими товарняк,кто там Джуру или Джака,Шер,
Цубер,Дрмич ? Раскатают наши эту 5-ю команду рейтинга...
по серьезному раскатают,а они сейчас пятые )
Браво Мутко и тараканище!
А если в составе выпускать не 4-5, а 6-8 спартачей, то и в ТОП 60 попадем!
В Бандерляндии напряг с проктологами? )))
спасибо )))