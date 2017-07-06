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Россия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Рейтинги, Россия, Германия, Бразилия, Аргентина, Чили, Польша, Португалия, Швейцария, Колумбия, Франция, Бельгия
Сегодня, 11:33 | Источник: FIFA.com | Редакция: Сергей Иванов

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Россия поднялась на одну позицию: с 63-й на 62-ю. Лидером рейтинга стала Германия, поднявшаяся с третьей позиции.

Рейтинг ФИФА на июль 2017 года:

1. (3*) Германия — 1609 очка

2. (1) Бразилия — 1603

3. (2) Аргентина — 1413

4. (8) Португалия — 1332

5. (9) Швейцария — 1329

6. (10) Польша – 1319

7. (4) Чили – 1250

8. (5) Колумбия – 1208

9. (6) Франция – 1199

10. (7) Бельгия — 1194…

62. (63) Россия — 590

* - место в предыдущем рейтинге

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