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«Лас-Пальмас» утвердил наставника резервной команды в должности главного тренера клуба
Сегодня, 15:23 | Источник: ФК "Лас-Пальмас" | Редакция: Антон Белюсь
Наставник резервной команды «Лас-Пальмаса» Маноло Маркес повышен до должности тренера главной команды, сообщает пресс-служба клуба с Канарских островов.
Маркес не имеет опыта работы наставником клуба высшего дивизиона, однако обрел популярность среди болельщиков «Лас-Пальмаса», приведя резервную команду к повышению в классе, которая в следующем сезоне будет выступать в Сегунде Б.
Помогать Маркесу будет любимец местной публики Хуан Карлос Валерон.
Ранее «Лас-Пальмас» объявил о подписании голкипера Леандро Чичисолы.
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