«Лас-Пальмас» утвердил наставника резервной команды в должности главного тренера клуба

Наставник резервной команды «Лас-Пальмаса» Маноло Маркес повышен до должности тренера главной команды, сообщает пресс-служба клуба с Канарских островов.

Маркес не имеет опыта работы наставником клуба высшего дивизиона, однако обрел популярность среди болельщиков «Лас-Пальмаса», приведя резервную команду к повышению в классе, которая в следующем сезоне будет выступать в Сегунде Б.

Помогать Маркесу будет любимец местной публики Хуан Карлос Валерон.

Ранее «Лас-Пальмас» объявил о подписании голкипера Леандро Чичисолы.