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«Манчестер Юнайтед» предложит «Реалу» € 75 млн за Морату
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ман Юнайтед, Мората Альваро, Моуриньо Жозе
Сегодня, 04:38 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный
«Манчестер Юнайтед» намерен увеличить предложение по нападающему «Реала» Альваро Морате с € 70 млн до € 75 млн. Источник утверждает, что мадридский клуб на данный момент оценивает 24-летнего форварда в € 90 млн. Ранее сообщалось, что «Реал» устроит сумма в € 80 млн за испанского футболиста.
МЮ в это воскресенье отправляется на предсезонную подготовку в США, и главный тренер «манкунианцев» Жозе Моуриньо хочет оформить трансфер Мораты как можно раньше.
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