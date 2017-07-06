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Касильяс продлил контракт с «Порту»

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Контракты, Порту, Касильяс Икер
Сегодня, 12:44 | Источник: Твиттер Икера Касильяса | Редакция: Сергей Иванов

Вратарь «Порту» Икер Касильяс, который не смог найти себе новую команду по душе, продлил контракт с «драконами». Ранее сообщалось, что португальский клуб не рассчитывает на 36-летнего испанца, но ситуация изменилась при новом тренере «Порту». Касильяс продлил договор еще на один сезон.

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