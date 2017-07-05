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Таранов продлил контракт с «Крыльями Советов»
Сегодня, 15:29 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник Иван Таранов продлил контракт с «Крыльями Советов». Новое соглашение игрока рассчитано еще на один год. Таранов выступает за «Крылья» с 2008 года и является капитаном команды. Предыдущее соглашение футболиста истекало этим летом.
«Были небольшие проблемы со здоровьем. Сейчас все хорошо, в скором времени приступлю к тренировкам с командой. Руководство клуба с пониманием отнеслось к происходящему и во многом пошло навстречу для того, чтобы сохранить наши уважительные отношения. Я с командой прошел разные времена – и хорошие, и плохие. Жизнь для того и есть, чтобы семь раз упасть и восемь – подняться. Будем выполнять поставленную задачу – в следующем году вернуться в РФПЛ», — сказал футболист.
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