Торрес продлил контракт с «Атлетико»

Пресс-служба «Атлетико» сообщает о том, что клуб продлил сотрудничество с нападающим Фернандо Торресом.

Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до 30 июня 2018 года.

Напомним, что 33-летний форвард отклонил солидное предложение из Мексики ради возможности и дальше выступать за «матрасников».