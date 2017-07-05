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Торрес продлил контракт с «Атлетико»
Сегодня, 23:02 | Источник: ФК "Атлетико" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Атлетико» сообщает о том, что клуб продлил сотрудничество с нападающим Фернандо Торресом.
Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до 30 июня 2018 года.
Напомним, что 33-летний форвард отклонил солидное предложение из Мексики ради возможности и дальше выступать за «матрасников».
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