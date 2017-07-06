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«Милан» не может договориться с Райолой о новом контракте Доннаруммы
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Контракты, Райола Мино , Доннарумма Джанлуиджи, Перин Маттиа, Нето, Трапп Кевин, Щесны Войцех
Сегодня, 04:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
«Милан» всё ещё не достиг соглашения с агентом Мино Райолой по новому контракту голкипера Джанлуиджи Доннарумы. Согласно источнику, агент 18-летнего футболиста требует, чтобы в контракте был прописан пункт, позволяющий вратарю покинуть команду без выплаты клубу в том случае, если «Милан» не попадёт в Лигу чемпионов.
Источник также сообщает, что «россонери» возобновили переговоры с голкиперами других клубов. Ранее сообщалось, что в сфере интересов «Милана» находятся Нето, Маттиа Перин, Кевин Трапп и Войцех Щесны.
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