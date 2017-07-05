Санчес хочет, чтобы в «Арсенале» ему платили 400 тысяч фунтов в неделю

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес по-прежнему не может договориться с «канонирами» о новом контракте.

По слухам, чилиец запрашивает у лондонского клуба еженедельный оклад в размере 400 тысяч фунтов в обмен на свою подпись под новым трудовым договором.

«Арсенал» же пока готов предложить игроку «лишь» 275 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что Санчес хочет перейти в «Манчестер Сити».