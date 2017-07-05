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Санчес хочет, чтобы в «Арсенале» ему платили 400 тысяч фунтов в неделю
Сегодня, 21:53 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес по-прежнему не может договориться с «канонирами» о новом контракте.
По слухам, чилиец запрашивает у лондонского клуба еженедельный оклад в размере 400 тысяч фунтов в обмен на свою подпись под новым трудовым договором.
«Арсенал» же пока готов предложить игроку «лишь» 275 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что Санчес хочет перейти в «Манчестер Сити».
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