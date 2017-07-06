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Салаи продлил контракт с «Хоффенхаймом»
Сегодня, 12:40 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий сборной Венгрии Адам Салаи продлил контракт с «Хоффенхаймом». Немецкий клуб подписал с игроком новое соглашение до 2019 года. В прошлом сезоне венгр забил восемь мячей в 22 матчах. Ранее он играл на правах аренды за «Ганновер».
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