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Петраков подписал контракт с «Томью» на два года

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Контракты, Томь, Петраков Валерий
Сегодня, 10:35 | Источник: ФК "Томь" | Редакция: Сергей Иванов

«Томь» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером Валерием Петраковым. Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года.

«Условиями контракта я в целом доволен. Пришлось повременить с подписанием. Все знают, что время для клуба непростое. Речь идет не о финансовой составляющей контракта, о которой мы с губернатором договорились ранее, а с организационными моментами».

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