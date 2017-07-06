Петраков подписал контракт с «Томью» на два года

«Томь» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером Валерием Петраковым. Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года.

«Условиями контракта я в целом доволен. Пришлось повременить с подписанием. Все знают, что время для клуба непростое. Речь идет не о финансовой составляющей контракта, о которой мы с губернатором договорились ранее, а с организационными моментами».