30
«Мидлсбро» претендует на нападающего «Тулузы» Брайтвайта
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Мидлсбро, Тулуза, Брайтвайт Мартин
Сегодня, 17:02 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь
По информации французских СМИ, нападающий «Тулузы» Мартин Брайтвайт может продолжить карьеру в Англии.
Сообщается, что 26-летним игроком сборной Дании интересуется «Мидлсбро», уже вступивший в переговоры с агентом форварда.
По слухам, у Брайтвайта есть джентльменское соглашение с «Тулузой», которое позволяет ему сменить клубную прописку на свое усмотрение, если французскому клубу предложат за футболиста достойные деньги.
Отметим, что минувшей зимой «Малыши» уже получали предложение от неизвестногоанглийского клуба в размере 10 млн евро, однако решили не расставаться с игроком.
Другие материалы по теме:
13:41 Слухи Зидан дал добро на продажу Хамеса Родригеса 24
12:13 Слухи МЮ заплатит за Лукаку 75 млн фунтов 62
08:37 Слухи «Марсель» и «Лион» претендуют на Эль-Хаддади 1
60
Или войдите через