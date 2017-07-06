«Мидлсбро» претендует на нападающего «Тулузы» Брайтвайта

По информации французских СМИ, нападающий «Тулузы» Мартин Брайтвайт может продолжить карьеру в Англии.

Сообщается, что 26-летним игроком сборной Дании интересуется «Мидлсбро», уже вступивший в переговоры с агентом форварда.

По слухам, у Брайтвайта есть джентльменское соглашение с «Тулузой», которое позволяет ему сменить клубную прописку на свое усмотрение, если французскому клубу предложат за футболиста достойные деньги.

Отметим, что минувшей зимой «Малыши» уже получали предложение от неизвестногоанглийского клуба в размере 10 млн евро, однако решили не расставаться с игроком.