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«Мидлсбро» претендует на нападающего «Тулузы» Брайтвайта

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Мидлсбро, Тулуза, Брайтвайт Мартин
Сегодня, 17:02 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь

По информации французских СМИ, нападающий «Тулузы» Мартин Брайтвайт может продолжить карьеру в Англии.

Сообщается, что 26-летним игроком сборной Дании интересуется «Мидлсбро», уже вступивший в переговоры с агентом форварда.

По слухам, у Брайтвайта есть джентльменское соглашение с «Тулузой», которое позволяет ему сменить клубную прописку на свое усмотрение, если французскому клубу предложат за футболиста достойные деньги.

Отметим, что минувшей зимой «Малыши» уже получали предложение от неизвестногоанглийского клуба в размере 10 млн евро, однако решили не расставаться с игроком.

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