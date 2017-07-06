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Гётце сообщил, что вскоре приступит к тренировкам в общей группе

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Гетце Марио
Сегодня, 15:37 | Источник: Instagram Марио Гетце | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, который из-за серьезных проблем с обменом веществ не играл с марта этого года, на своей странице в сети Instagram сообщил, что успешно завершил лечение.

25-летний хавбек заверил, что в ближайшие дни начнет работать в общей группе команды, а это значит, что в новом сезоне болельщики смогут увидеть немца на поле.

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