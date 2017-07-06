Гётце сообщил, что вскоре приступит к тренировкам в общей группе

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, который из-за серьезных проблем с обменом веществ не играл с марта этого года, на своей странице в сети Instagram сообщил, что успешно завершил лечение.

25-летний хавбек заверил, что в ближайшие дни начнет работать в общей группе команды, а это значит, что в новом сезоне болельщики смогут увидеть немца на поле.