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СМИ: «Роналду провёл на Ибице переговоры с президентом ПСЖ»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, ПСЖ, Роналду Криштиану
Сегодня, 16:03 | Источник: diariogol.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанских СМИ, нападающий «Реала» Криштиану Роналду, в данный момент находящийся в Ибице, где он проводит свой отпуск, встретился на острове с президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаифи.

По слухам, двое обсуждали возможный переход португальца на «Парк де Пренс». Аль-Хелаифи якобы пообещал Роналду, что ПСЖ этим летом сделает предложение «Реалу» по трансферу 32-летнего игрока.

Напомним, что несколько недель назад уход Роналду из «Реала» выглядел очень вероятным, однако со временем данные слухи стали сходить на нет.

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