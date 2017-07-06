СМИ: «Роналду провёл на Ибице переговоры с президентом ПСЖ»

По информации испанских СМИ, нападающий «Реала» Криштиану Роналду, в данный момент находящийся в Ибице, где он проводит свой отпуск, встретился на острове с президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаифи.

По слухам, двое обсуждали возможный переход португальца на «Парк де Пренс». Аль-Хелаифи якобы пообещал Роналду, что ПСЖ этим летом сделает предложение «Реалу» по трансферу 32-летнего игрока.

Напомним, что несколько недель назад уход Роналду из «Реала» выглядел очень вероятным, однако со временем данные слухи стали сходить на нет.