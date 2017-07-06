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«Ньюкасл» хочет подписать полузащитника «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ньюкасл, Челси, Лофтус-Чик Рубен
Сегодня, 18:47 | Источник: 90min.com | Редакция: Максим Коджеспиров

«Ньюкасл» претендует на хавбека «Челси» Рубена Лофтуса-Чика. «Сороки» хотят арендовать 21-летнего англичанина. Сам футболист готов сменить команду, чтобы получать больше игрового времени.

Ранее сообщалось о том, что состав «Ньюкасла» пополнил защитник «Эйбара» Флориан Лежен.

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