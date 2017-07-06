СМИ: «Завтра Куцка станет игроком „Трабзонспора“»

Полузащитник «Милана» Юрай Куцка в четверг станет игроком «Трабзонспора», утверждают итальянские СМИ.

По слухам, приобретение словака обойдется турецкому клубу в 6 млн евро, что в 3 раза больше суммы, которую «Милан» заплатил за игрока «Дженоа» в 2015 году.

30-летний хавбек не входит в планы «россонери» на предстоящий сезон, поэтому клуб намерен с ним расстаться.