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СМИ: «Завтра Куцка станет игроком „Трабзонспора“»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Трабзонспор, Милан, Куцка Юрай
Сегодня, 18:03 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Милана» Юрай Куцка в четверг станет игроком «Трабзонспора», утверждают итальянские СМИ.
По слухам, приобретение словака обойдется турецкому клубу в 6 млн евро, что в 3 раза больше суммы, которую «Милан» заплатил за игрока «Дженоа» в 2015 году.
30-летний хавбек не входит в планы «россонери» на предстоящий сезон, поэтому клуб намерен с ним расстаться.
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