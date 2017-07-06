Рейтинг@Mail.ru

СМИ: «Завтра Куцка станет игроком „Трабзонспора“»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Трабзонспор, Милан, Куцка Юрай
Сегодня, 18:03 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Милана» Юрай Куцка в четверг станет игроком «Трабзонспора», утверждают итальянские СМИ.

По слухам, приобретение словака обойдется турецкому клубу в 6 млн евро, что в 3 раза больше суммы, которую «Милан» заплатил за игрока «Дженоа» в 2015 году.

30-летний хавбек не входит в планы «россонери» на предстоящий сезон, поэтому клуб намерен с ним расстаться.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
18:47 Слухи «Ньюкасл» хочет подписать полузащитника «Челси» 0
17:02 Слухи «Мидлсбро» претендует на нападающего «Тулузы» Брайтвайта 0
16:03 Слухи СМИ: «Роналду провёл на Ибице переговоры с президентом ПСЖ» 37
15:37 Гётце сообщил, что вскоре приступит к тренировкам в общей группе 1
13:56 Слухи «Фиорентина» близка к подписанию полузащитника «Ниццы» 0
13:49 «Интер» готов продать Кондогбиа 5
13:41 Слухи Зидан дал добро на продажу Хамеса Родригеса 26
12:13 Слухи МЮ заплатит за Лукаку 75 млн фунтов 69
11:56 «Барселона» отказалась продавать Роберто за 35 млн евро 14
11:51 Агент Жоржиньо: «„Арсенал“ не связывался со мной» 1
все материалы по этой теме
Турниры