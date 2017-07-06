Робсон-Кану продлил контракт с «Вест Бромвичем»

Пресс-служба «Вест Бромвич Альбион» сообщает о том, что полузащитник Хол Робсон-Кану продлил контракт с клубом.

28-летний валлиец поставил подпись под новым трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2020 года.

Напомним, что Робсон-Кану перебрался в «Вест Бромвич» в последний день летнего трансферного окна 2016 года, присоединившись к «дроздам» на правах свободного агента.