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Робсон-Кану продлил контракт с «Вест Бромвичем»
Сегодня, 19:59 | Источник: ФК "Вест Бромвич" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Вест Бромвич Альбион» сообщает о том, что полузащитник Хол Робсон-Кану продлил контракт с клубом.
28-летний валлиец поставил подпись под новым трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2020 года.
Напомним, что Робсон-Кану перебрался в «Вест Бромвич» в последний день летнего трансферного окна 2016 года, присоединившись к «дроздам» на правах свободного агента.
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