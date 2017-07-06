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«Крылья Советов» продлили сотрудничество с голкипером Шильниковым

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Контракты, Крылья Советов, Шильников Виталий
Сегодня, 15:51 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Антон Белюсь

«Крылья Советов» продлили сотрудничество с 22-летним голкипером Виталием Шильниковым.

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два года.

Заместитель генерального директора самарцев Зураб Циклаури прокомментировал продление контракта с воспитанником клубной академии:

«По сути мы просто решили все формальности, потому что и у клуба, и у Виталия есть большое желание продолжать совместную работу. Он прошел сборы, был в обойме, готовился к сезону вместе со всеми. Виталий Шильников парень перспективный, с хорошими данными. Мы на него надеемся».

Накануне контракт с «Крыльями Советов» продлил защитник Иван Таранов.

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