«Крылья Советов» продлили сотрудничество с голкипером Шильниковым

«Крылья Советов» продлили сотрудничество с 22-летним голкипером Виталием Шильниковым.

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два года.

Заместитель генерального директора самарцев Зураб Циклаури прокомментировал продление контракта с воспитанником клубной академии:

«По сути мы просто решили все формальности, потому что и у клуба, и у Виталия есть большое желание продолжать совместную работу. Он прошел сборы, был в обойме, готовился к сезону вместе со всеми. Виталий Шильников парень перспективный, с хорошими данными. Мы на него надеемся».

Накануне контракт с «Крыльями Советов» продлил защитник Иван Таранов.