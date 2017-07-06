30
Видаль не хочет переходить в «Интер» и продлит контракт с «Баварией»
Сегодня, 14:35 | Источник: diariogol.com | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль, который дошел до финала Кубка конфедераций, намерен остаться в «Баварии». Нынешний контракт чилийца с мюнхенцами истекает в 2019 году, а новый должен быть рассчитан до 2021 года. При этом на Видаля претендовал «Интер», но он исключил возможность перехода в миланский клуб. В «Баварии» ему предложат зарплату на 20 процентов выше, чем сейчас, то есть около 17 млн долларов в год.
Другие материалы по теме:
15:51 Официально «Крылья Советов» продлили сотрудничество с голкипером Шильниковым 0
15:43 Официально Фото «Вест Хэм» продлил контракт с Обьянгом 0
12:44 Официально Касильяс продлил контракт с «Порту» 6
10:35 Официально Петраков подписал контракт с «Томью» на два года 11
Вчера
23:02 Официально Торрес продлил контракт с «Атлетико» 4
15:29 Официально Таранов продлил контракт с «Крыльями Советов» 0
12:40 Официально Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года 46
60
Или войдите через