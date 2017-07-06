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Видаль не хочет переходить в «Интер» и продлит контракт с «Баварией»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Контракты, Бавария, Интер, Видаль Артуро
Сегодня, 14:35 | Источник: diariogol.com | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль, который дошел до финала Кубка конфедераций, намерен остаться в «Баварии». Нынешний контракт чилийца с мюнхенцами истекает в 2019 году, а новый должен быть рассчитан до 2021 года. При этом на Видаля претендовал «Интер», но он исключил возможность перехода в миланский клуб. В «Баварии» ему предложат зарплату на 20 процентов выше, чем сейчас, то есть около 17 млн долларов в год.

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