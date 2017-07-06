Хавбек «Вердера» Юнузович согласовал контракт с «Трабзонспором»

Президент «Трабзонспора» Мухаррем Уста сообщил турецким СМИ, что клуб согласовал контракт с полузащитником «Вердера» и сборной Австрии Златко Юнузовичем.

Срок действия контракта 29-летнего хавбека с «музыкантами» истекает через год, и стороны пока не сумели договориться о его продлении.

При этом отмечается, что между турецким и немецким клубом договоренности о трансфере игрока пока тоже нет.

Ранее Уста сообщил, что «Трабзонспор» согласовал с «Интером» трансфер защитника «нерадзурри» Гари Меделя.