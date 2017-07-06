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Хавбек «Вердера» Юнузович согласовал контракт с «Трабзонспором»
Сегодня, 16:24 | Источник: getfootballnewsgermany.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Трабзонспора» Мухаррем Уста сообщил турецким СМИ, что клуб согласовал контракт с полузащитником «Вердера» и сборной Австрии Златко Юнузовичем.
Срок действия контракта 29-летнего хавбека с «музыкантами» истекает через год, и стороны пока не сумели договориться о его продлении.
При этом отмечается, что между турецким и немецким клубом договоренности о трансфере игрока пока тоже нет.
Ранее Уста сообщил, что «Трабзонспор» согласовал с «Интером» трансфер защитника «нерадзурри» Гари Меделя.
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