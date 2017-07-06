Рейтинг@Mail.ru

Хавбек «Вердера» Юнузович согласовал контракт с «Трабзонспором»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Контракты, Вердер, Трабзонспор, Юнузович Златко
Сегодня, 16:24 | Источник: getfootballnewsgermany.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Трабзонспора» Мухаррем Уста сообщил турецким СМИ, что клуб согласовал контракт с полузащитником «Вердера» и сборной Австрии Златко Юнузовичем.

Срок действия контракта 29-летнего хавбека с «музыкантами» истекает через год, и стороны пока не сумели договориться о его продлении.

При этом отмечается, что между турецким и немецким клубом договоренности о трансфере игрока пока тоже нет.

Ранее Уста сообщил, что «Трабзонспор» согласовал с «Интером» трансфер защитника «нерадзурри» Гари Меделя.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
15:51 Официально «Крылья Советов» продлили сотрудничество с голкипером Шильниковым 1
15:43 Официально Фото «Вест Хэм» продлил контракт с Обьянгом 1
14:35 Слухи Видаль не хочет переходить в «Интер» и продлит контракт с «Баварией» 8
12:44 Официально Касильяс продлил контракт с «Порту» 6
12:40 Салаи продлил контракт с «Хоффенхаймом» 3
10:35 Официально Петраков подписал контракт с «Томью» на два года 11
04:14 Слухи «Милан» не может договориться с Райолой о новом контракте Доннаруммы 13
Вчера
23:02 Официально Торрес продлил контракт с «Атлетико» 4
21:53 Слухи Санчес хочет, чтобы в «Арсенале» ему платили 400 тысяч фунтов в неделю 24
15:29 Официально Таранов продлил контракт с «Крыльями Советов» 0
все материалы по этой теме
Турниры