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«Вест Хэм» продлил контракт с Обьянгом

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Вест Хэм, Мба Обьянг Педро
Сегодня, 15:43 | Источник: ФК "Вест Хэм" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Вест Хэма» Педро Обьянг принял предложение «молотобойцев», согласившись продлить контракт с клубом.

25-летний футболист поставил подпись под новым пятилетним трудовым соглашением с клубом из Лондона, которое будет действительным до лета 2022 года.

В минувшем сезоне на счету хавбека гол и результативная передача в 22 поединках АПЛ.

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