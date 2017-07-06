«Вест Хэм» продлил контракт с Обьянгом

Полузащитник «Вест Хэма» Педро Обьянг принял предложение «молотобойцев», согласившись продлить контракт с клубом.

25-летний футболист поставил подпись под новым пятилетним трудовым соглашением с клубом из Лондона, которое будет действительным до лета 2022 года.

В минувшем сезоне на счету хавбека гол и результативная передача в 22 поединках АПЛ.