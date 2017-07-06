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СМИ: «„Ювентус“ сделал „Фиорентине“ официальное предложение по Бернардески»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Фиорентина, Ювентус, Бернардески Федерико
Сегодня, 22:38 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

«Ювентус» сделал первое официальное предложение «Фиорентине» по трансферу нападающего Федерико Бернардески, утверждают в Италии.

По слухам, «бьянконери» предлагают «фиалкам» за 23-летнего игрока 40 млн евро. Еще 2 млн евро туринцы готовы заплатить в будущем в качестве бонусов.

Ожидается, что флорентийцы ответят на это предложение отказом, так как хотят, чтобы «Юве» увеличил сумму бонусов до 10 млн евро. 

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