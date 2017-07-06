Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо близок к переходу в «Лестер Сити», утверждают в Англии.

Переговоры между 20-летним нигерийцем и «горожанами» находятся на продвинутой стадии.

Ожидается, что сумма трансфера составит 25 млн фунтов.

С момента своего дебюта за «Сити» в 2015 году, Ихеаначо записал на свой счет 21 забитый мяч в 64 матчах за манкунианцев во всех турнирах.