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Ихеаначо близок к переходу в «Лестер»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Лестер Сити, Ихеаначо Келечи
Сегодня, 20:41 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо близок к переходу в «Лестер Сити», утверждают в Англии.
Переговоры между 20-летним нигерийцем и «горожанами» находятся на продвинутой стадии.
Ожидается, что сумма трансфера составит 25 млн фунтов.
С момента своего дебюта за «Сити» в 2015 году, Ихеаначо записал на свой счет 21 забитый мяч в 64 матчах за манкунианцев во всех турнирах.
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